Sanità | liste di attesa infinite E i toscani ricorrono al prestito per pagarsi le cure private

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Firenze, 18 marzo 2024 - Dato che i tempi dinellapubblica sono sempre più lunghi, capita sempre più spesso che i cittadini siano costretti a rivolgersi allaprivata e che, per sostenerne i costi, debbano addirittura ricorrere ad un. Il quadro è decisamente preoccupante. Ecco che nella nostra regione, secondo l'analisi di Facile.it e Prestiti.it, nel 2023, le richieste di prestiti personali per sostenere le spese mediche hanno rappresentato il 4,8% del totale dei finanziamenti chiesti nella regione e chi ha presentato domanda per questa tipologia diha cercato di ottenere, in media, 6.349 euro, valore in lieve aumento (+2,6%) rispetto a quanto rilevato nel 2022. “Oggi curarsi è diventato sempre più oneroso, anche alla luce del maggior ricorso alla ...