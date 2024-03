San Marino vs Saint Kitts e Nevis – probabili formazioni

(Di lunedì 18 marzo 2024) Entrambe al rientro in campo per la prima volta nel 2024, Sansi affronteranno mercoledì 20 marzo a Serravalle nella prima di due amichevoli internazionali. I padroni di casa sono sotto una nuova gestione e sono reduci da una serie di 11 sconfitte, mentre gli ospiti sono stati recentemente sconfitti nella CONCACAF Nations League. Il calcio di inizio di Sanvsè previsto alle 20:45 Anteprima della partita Sanvsa che punto sono le due squadre SanSangiocherà mercoledì la sua prima partita del nuovo anno sotto la nuova guida, continuando a ...

Dopo il ko in trasferta con la Begin Volley prima della classe in trasferta sabato scorso, la PromoPharma San Marino ospita domani (ore 18) la Lube Civitanova, fanalino di coda in questo girone E di ... (sport.quotidiano)

Entrambe al rientro in campo per la prima volta nel 2024, San Marino e Saint Kitts e Nevis si affronteranno mercoledì 20 marzo a Serravalle nella prima di due amichevoli internazionali. I padroni ... (sport.periodicodaily)

Saint Kitts e Nevis a San Marino. Debutto in panchina per Cevoli - La Nazionale di San Marino torna in campo al San Marino Stadium per affrontare Saint Kitts e Nevis in un'amichevole. Debutto sulla panchina per Cevoli e possibili esordi per alcuni giocatori. Aspettat ...ilrestodelcarlino

Il Victor San Marino riparte dal derby in casa del Forlì - Il Victor San Marino e lo United Riccione si preparano per il prossimo turno del campionato Under 19 nazionale, affrontando sfide impegnative contro il Forlì e il Corticella rispettivamente. La classi ...ilrestodelcarlino

Aglianese, passo indietro: "Pensiamo alla salvezza" - Ha raccolto meno di quanto meritava l’Aglianese nel trittico di scontri diretti con Lentigione, Ravenna e San Marino dai quali è uscita con un solo punto e con il necessario abbandono di ogni prospett ...lanazione