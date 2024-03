San Cristoforo | due arresti per spaccio di droga

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 Nel corso della mattina di ieri, personale delle Volanti, in transito per via G. Poulet, nel quartiere San, d’iniziativa ha proceduto al controllo di un soggetto, un noto pregiudicato quarantottenne catanese alla guida di un’autovettura. L’uomo, al momento del controllo, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana; e dal momento che lo stesso annovera numerosi precedenti specifici in materia di stupefacenti, gli Agenti hanno proceduto – con l’ausilio dell’unità cinofila – ad effettuare una perquisizione domiciliare. Sul posto, gli operatori sono entrati dal portone d’ingresso con le chiavi in uso all’uomo, e durante tale fase un soggetto si è affacciato dal balcone del secondo piano lanciando un involucro verso la terrazza che si trova proprio di fronte allo stabile interessato. Tale azione è stata notata ...

Abusivismo edilizio, a Carini continuano le demolizioni: da oggi ruspe in contrada Piraineto - Non si fermano le demolizioni di immobili abusivi a Carini. Questa mattina la ruspa è entrata in azione in via Anthurium, traversa di via Costa Verde, in contrada Piraineto, per radere al suolo una vi ...teleoccidente

Aperto al traffico il traforo del Gran San Bernardo: 18 marzo 1964 - È stato aperto al traffico il 18 marzo 1964 dopo 6 anni di lavoro. Il traforo è posto a 2469 di quota ed è lungo 5798 metri Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi ...lapressa

Bocce, Sabbatini e Magnaterra trionfano al trofeo Città di San Benedetto - Quarto posto per Elisa Valenti (San Cristoforo Fano), battuta in semifinale 12-1 da Annagiulia Orrù. MACERATA – Settimana di bocce di alta qualità alla Bocciofila Sforzacosta, presieduta da Silvano ...lanuovariviera