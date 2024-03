(Di lunedì 18 marzo 2024) "Inhannoto, ne prendiamo atto.unha, le elezioni fannobene siauno le vince siauno le perde". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo, a margine di un convegno sul trasporto pubblico locale a Milano a proposito delle elezioni in, che hanno decretato la vittoria di Vladimir Putin. "Iole perdo - ha continuato- cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta. Ci sono state delle elezioni, prendiamo atto del voto dei cittadini russi, sperando che il 2024 sia l'anno della pace".

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un VIDEO di pochi secondi in cui il popolare influencer Filippo Romeo, noto in internet con il nome ' Filippo Champagne ' e fratello del capogruppo ... (ilgiornaleditalia)

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web un VIDEO di pochi secondi in cui il popolare influencer Filippo Romeo, noto in internet con il nome ' Filippo Champagne ' e fratello del capogruppo ... (ilgiornaleditalia)

Salvini sulla Russia, quando un popolo vota ha sempre ragione - Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un convegno sul trasporto pubblico locale a Milano a proposito delle elezioni in Russia, che hanno decretato la vittoria di Vladimir ...ansa

Stefani, in Veneto si va con Zaia e liste civiche - Elezioni, Salvini: "Zaia Dopo i miracoli in Veneto puo' fare tutto" A Matteo Salvini piacerebbe che Luca Zaia fosse rieletto in Veneto". Ma se cio' non accadra', ha detto oggi a Padova, "io un'idea c ...informazione

Pioltello e l’istituto chiuso per Ramadan, l’attacco della senatrice Pd: “Salvini e Valditara Non sanno come funziona la scuola” - Simona Malpezzi in visita al comprensivo Iqbal Masih: “Dal dirigente una scelta di inclusione ma anche di didattica” ...msn