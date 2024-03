Salvati al porto di Ancona 30 cani ammassati in auto | coppia nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 - Dalla Turchia sono sbarcati adcon la loro, al cui interno erano stipati trenta, trasportati in condizioni assolutamente precarie, in violazione a quanto previsto dalle normative in materia di protezione degli animali da compagnia e di conseguenza introdotti illegalmente in Italia. Due persone, di nazionalità turca e tedesca, scoperti dalla Guardia di Finanza e dai funzionari delle Dogane, viaggiavano incon ventuno cuccioli, chiusi in tre trasportini, e noveadulti di piccola taglia, trasportati in un unico box. La, proveniente dalla Turchia e proprietaria degli animali, ha tentato di far entrare iin Italia senza però che fossero provvisti della documentazione necessaria e senza alcuna ...