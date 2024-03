Salerno | caos sul Lungomare | cantieri invadono zona pedonale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 18 marzo 2024) Una normale passeggiata che si è trasformata in una vera e propria impresa. Per i pedoni deldi, diventa sempre più difficile sostenere una camminata nelle zone più “aperte” della città. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, oggi in edicola, nella giornata di ieri, che è stata caratterizzata da un clima primaverile, per chi è finito nella morsa del maxi-ingorgo creatosi nei pressi di piazza Cavour sono stati davvero tanti i disagi. Attualmente, Piazza Cavour è attualmente ancora occupata dal cantiere per la costruzione dei box interrati. Questi sono finiti recentemente al centro delle vicende giudiziarie e amministrative a Palazzo di Città. L’ingorgo che si è creato, infatti, andrebbe a scontrarsi sulla strada con i lavori ReAct per il rifacimento delle tubature del sistema idrico. Un problema diche ...