Salernitana | via Liverani | ritorna Inzaghi La scelta giusta per la salvezza e per la B

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nuovo ribaltone in casa, l’ennesimo. Arriva l’esonero per FabioPippo. La decisione è stata presa all’indomani della sconfitta nello scontroperso, in casa, contro il Lecce, per 0-1. È il terzo cambio in panchina per la formazione campana, attualmente ultima in classifica con appena 14 punti raccolti in 29 giornate., perchèè l’allenatore giusto sia in A che in B Laha capito l’errore fatto qualche settimana fa con Pippo. L’esonero dell’ex allenatore della Reggina non ha portato i frutti sperati. Appena 1 punto raccolto da, una squadra che non solo ha provato a giocare alla stessa maniera di, ma che ...