Salernitana | esonerato Liverani | salta il terzo allenatore stagionale

(Di lunedì 18 marzo 2024) Laesonera il. Dopo Paulo Sousa e Filippo Inzaghi, come riporta l’Ansa – in attesa dell’ufficialità –ora anche la panchina di Fabio, che non ha mai vinto sulla panchina campana, ottenendo appena un punto in cinque partite. Per la sua successione, con tutta probabilità spazio adesso a Stefano Colantuono, già sotto contratto: ha allenato il club campano nella stagione 2021/2022, venendo poi rimpiazzato da Nicola per la clamorosa salvezza, poi è rimasto nei quadri del club come responsabile del settore giovanile. SportFace.