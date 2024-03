“Sai che Perla e Mirko” Grande Fratello | Anita si vendica e spiffera tutto Il pubblico non ne può più

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nella casa della nuova coppia formata da Alessio eha attirato l’attenzione di tutti. Un amore nato a poco dalla finale del programma, in programma il 25 marzo, grazie allo zampino del, che la scorsa settimana ha regalato ai due una serata in suite, con cena romantica e la possibilità di dormire da soli. Una buona parte dei concorrenti di questa edizione, ha fatto il suo ingresso nella casa a settembre. Molti altri invece sono entrati a reality già avviato, proprio come Alessio Falsone, entrato nella casa insieme a Simona Tagli, probabile terza finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Come detto, l’ultima coppia nata è quella formata daOlivieri – che ha lasciato lo storico fidanzato Edoardo Sanson – e ...