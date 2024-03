Sacchi | “Il Napoli ha pensato a difendersi e non si è quasi mai fatto vedere vicino all’area dell’Inter”

(Di lunedì 18 marzo 2024)critica il gioco difensivo delcontro l’Inter: analisi post-partita e riflessioni sull’atteggiamento delle squadre. Nel post partita di Inter-, l’attenzione si sposta sulle parole di Arrigo, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, il quale ha espresso il suo parere su quanto accaduto sul campo di San Siro. “Dall’Inter ci si attendeva una reazione dopo l’eliminazione dalla Champions League. E la reazione c’è stata”, ha dichiaratoai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Il pareggio di San Siro non fotografa con precisione la sfida: i nerazzurri hannodi più del, hanno creato più occasioni. Simone Inzaghi può essere soddisdell’atteggiamento della squadra: ha dimostrato di avere carattere e ...

La sconfitta del Napoli in Champions League a Barcellona è stata commentata da Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport. “Troppo Barça per questo Napoli. Anche se sono imbottiti di giovani con poca ... (terzotemponapoli)

Le parole di Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan e della Nazionale, sulla sconfitta del Napoli a Barcellona. I dettagli Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sconfitta del ... (calcionews24)

Sacchi : l’1-1 non è un risultato giusto , il Napoli ha pensato soprattutto a difendersi . Lo ha scritto nel suo commento sulla Gazzetta dello Sport. Arrigo Sacchi promuove la reazione dell’Inter dopo ... (ilnapolista)

Acerbi nella bufera per gli insulti a Juan Jesus, la Procura apre un'indagine - La Procura Federale vuole vederci chiaro ed è pronta ad ascoltare anche il difensore del Napoli per capire cosa sia successo. Francesco Acerbi nell'occhio del ciclone per aver rivolto presunte fasi di ...areanapoli

Sacchi: "Il Napoli con l'Inter ha pensato soprattutto a difendersi: non si è mai visto vicino l'area di Sommer" - L'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Arrigo Sacchi ha detto la sua su Inter-Napoli ai taccuini de 'La Gazzetta dello Sport'. "Dall’Inter ci si attendeva una reazione dopo l’eliminazione ...areanapoli

Caso Acerbi, UFFICIALE l’esclusione dalla Nazionale - la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus nel corso della gara Inter-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito ...calcionews24