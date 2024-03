Russia | Putin conquista l’88% dei voti | sarà presidente fino al 2030

(Di lunedì 18 marzo 2024) Quasi tutte le aspettative delrusso Vladimirsono diventate realtà. La vittoria alle elezioni presidenziali e un consenso quasi assoluto da parte della popolazione nei suoi confronti sono ormai certezze, eppure l’affluenza alle urne in una percentuale maggiore all’80%, come preventivato dal, non è stata registrata. Solo il 74,7% della popolazione russa, L'articolo proviene da Il Difforme.

Come ampiamente previsto , il presidente russo Vladimir Putin ha vinto le elezioni in Russia con l’87,8 per cento, il risultato più alto di sempre nella storia post-sovietica del Paese. Putin , al ... (linkiesta)

Putin rieletto presidente con l’87,3% dei voti - Con il 99,43% delle schede scrutinate, Vladimir Putin è stato rieletto presidente della Russia con l’87,32% dei voti. Secondo le informazioni pubblicate sul sito ufficiale della Commissione elettorale ...lanotiziagiornale

Russia, Vladimir Putin stravince, sfiora il 90%. Conflitto con Nato Possibile, ma quasi nessuno lo vuole - Vladimir Putin ha stravinto le elezioni, un risultato scontato: è il quinto mandato dopo già 24 anni trascorsi al potere. Con il 99,43% delle schede scrutinate, il capo del Cremlino è stato rieletto ...milanofinanza

Le reazioni alle vittoria di Putin in Russia: "Elezioni non libere e non giuste" - Il mondo occidentale reagisce alla vittoria di Vladmir Putin alle elezioni in Russia: le critiche al sistema del Paese ...notizie