Russia | botta e risposta Salvini-Tajani

(Di lunedì 18 marzo 2024) 13.40 "Inhanno votato, ne prendiamo atto. Quando un popolo vota ha sempre ragione".Così il vicepremier e ministrosul plebiscito per Putin. "Io quando perdo cerco di capire dove ho sbagliato". E aggiunge: "Speriamo che il 2024 sia l'anno della pace". Non la pensa così l'altro vicepremier e ministro: "Le elezioni sono state caratterizzate da pressioni forti e anche violente.Navalny è stato escluso con un omicidio". E puntualizza:"La politica estera la fa il ministro degli Esteri. Già ieri mi sono espresso".

Nuova offensiva su Kiev: guerra verso il punto di non ritorno - La guerra tra Ucraina e Russia appare oltre il punto di non ritorno. La nuova offensiva su Kiev promossa da Mosca, all’indomani della vittoria ...mam-e

Allegri-Teotino botta e risposta dopo Juventus-Genoa su Sky Sport - Massimiliano Allegri, protagonista anche di un duro botta e risposta con lo studio di Sky Sport, al termine di Juventus-Genoa che ha visto i bianconeri pareggiare 0-0 (con il Milan che vince 3-1 a ...affaritaliani

Verona-Milan 1-3: rossoneri subito in avanti. L'Hellas prova a recuperare ma non sfonda - Noslin prima sfiora il gol di testa, dopo lo segna con una gran botta da fuori area, al 19’, rimettendo in corsa l’Hellas. Leão sciupa davanti a Montipò. Nel Verona, Vinagre rimpiazza Cabal. Al 35’, ...corrieredelveneto.corriere