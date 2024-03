Rugby Maschile | l’Italia sale in ottava posizione | scavalca il Galles | battuto in trasferta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo 2024 –delsi piazza tra le prime dieci squadre al mondo. Grazie alla vittoria avuta con il, nell’ultima partita del Sei Nazioni 2024 (leggi qui), gli Azzurri di Coach Quesada conquistano un’ottimanel Ranking Internazionale. E’ stato proprio ilad essereto in Classifica Iridata, che scivola al decimo posto. E’ il piazzamento mai raggiunto prima per. Accadde tuttavia nel 2007 e durò solo una settimana, proprio grazie e ancora con una vittoria realizzata con lo stessoallo Stadio Flaminio di Roma. Sono sei le posizioni conquistate dagli Azzurri nell’arco di 12 mesi. Erano in 14esima. In vetta c’è ...