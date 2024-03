Royal Family | bandiera a mezz’asta in UK? La verità sulla foto

(Di lunedì 18 marzo 2024) In rete spunta ladi unaa mezz'asta in UK e si parla di un annuncio da parte della: ecco però laL'articolo proviene da Novella 2000.

(Adnkronos) – La foto di famiglia di Kate , ritoccata per sua stessa ammissione dalla principessa di Galles, è un' occasione d'oro per Harry e Meghan, se davvero vogliono riconciliarsi con la famiglia ... (periodicodaily)

Secondo quanto dichiarato dalla duchessa del Sussex nel suo periodo nel Regno Unito non poteva indossare colori sgargianti, optando sempre per tonalità tenui. La sua palette non è cambiata molto dal ... (fanpage)

Non c'è pace per la famiglia reale inglese da sempre sotto l'occhio del Grande Fratello "gossiparo", attività che si è via via intensificata da quando è morta Elisabetta II, con la speranza di ... (ilgiornaleditalia)

Kate Middleton, apparizione pubblica a Windsor con William. "Era felice e rilassata" - Prima apparizione pubblica di Kate Middleton, dopo i mesi di rumors sulla convalescenza. La principessa del Galles è sembrata "felice e in salute".gazzetta

Kate Middleton, importante annuncio della BBC in arrivo da Buckingham Palace: si teme il peggio. Il logo da rosso è diventato nero - A far parlare sui social, precisamente su X, ora è il logo della nota BBC, rete televisiva britannica che da sempre mantiene un filo comunicativo con la Royal Family. Così come quando morì la regina ...msn

“Scossi e devastati”, ultima ora Kate: cresce la preoccupazione tra i sudditi - Non c’è pace per Kate Middleton ed a corte sarebbero tutti scossi e devastati. L’ultima ora crea preoccupazione tra i sudditi: cosa succede. Pasqua si avvicina e se per tutti è la ricorrenza religiosa ...abruzzo.cityrumors