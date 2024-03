Roma | uccide a coltellate la moglie davanti alla figlia di 5 anni La vittima è Li Xuemei | 37 anni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un altro femminicidio, questa volta a: nella sera di sabato, 16 marzo 2024, la 37enne di origini cinesi Liè stata uccisa con una coltellata all’addome dal marito, Yu Yang, durante una lite domestica. A scoprire quanto successo, intorno alle 23:30 della stessa sera, un vicino dei due, che abitavano in via Livilla, al Quadraro. Allertato dai rumori, l’uomo ha chiamato le autorità ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: la donna è stata trovata senza vita sul letto. Secondo le prime ricostruzioni, pare che ladi cinquedella coppia, della quale non si conosce il nome, abbia assistito al femminicidio della madre. La bambina è poi stata presa in custodia dPolizia mentre l’assassino è stato arrestato dSquadra mobile in via dei Consoli, ...