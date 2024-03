Roma | Totti |  «Pellegrini capitano vero | l’avevo già detto»

(Di lunedì 18 marzo 2024) Francescoè intervenuto da ospite di un evento Betsson Sport per parlare di vari temi riguardanti latra cui De Rossi e. DE ROSSI – «Non mi aspettavo che facesse così bene da subito ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore e io, come tutti i tifosi giallorossi, spero continui su questi livelli. Laè una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore. Conoscere bene la città, i tifosi e la società e quindi sta riunendo tutto questo per far sì che i giocatori rendano con la massima tranquillità».– «Dopo De Rossi era davdifficile trovare un altro, in precedenza io avevo giàche Lorenzo è un, da ...

Francesco Totti è sempre più un nome caldo per la Roma e le voci di un ritorno in giallorosso si sono intensificate dopo l’arrivo in panchina di De Rossi. Il cambio di allenatore ha permesso alla ... (calcioweb.eu)

