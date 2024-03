Roma | stop ai furbetti sui mezzi pubblici

(Di lunedì 18 marzo 2024) Atac ha voluto continuare un processo di “tolleranza zero” che riguarda idel biglietto. Come nel 2023 quando ha prodotto un aumento delle sanzioni, in rapporto all’anno precedente, pari al 14%. Una stretta contro chi pensa di viaggiare senza pagare suidel trasporto pubblico. Quanto ai dati, nel 2023 i verificatori Atac hanno controllato 3 milioni e mezzo di passeggeri, pari a di una media di 10.000 utenti al giorno: rispetto al 2022, i controlli sono aumentati del 14%. A fronte dei milioni di controlli, sono state generwte 185.000 sanzioni, una media di 500 al giorno. Questo vuol dire che solo il 5% delle persone controllate è sprovvisto di abbonamento o ticket. Ci sono state delle novità importanti anche per quanto concerne le tempistiche nel pagamento delle multe. Il 56% delle sanzioni, è stato pagato entro i cinque giorni dal ...

