Roma | si traveste da paramedico per truffare i pazienti in ospedale | “Può dare a me tutto l’oro”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Camice bianco, stetoscopio e aria affabile. Ha raggirato una donna tra le corsie dispacciandosi per operatrice sanitaria e consigliandole di darle gli averi. Polizia Ambulanza (ilcorrieredellacitta.com) Si è avvicinata a una donna, in attesa al pronto soccorso dell’Santo Spirito in Sassia di, fingendo di far parte del personale medico e consigliandola su come comportarsi. Un copione in cui la truffatrice le avrebbe suggerito, prima di farsi visitare, di consegnarlein suo possesso. Alla paziente però le indicazioni devono essere sembrate fuori luogo, tanto da chiamare gli agenti del posto di polizia dell’, che hanno subito infranto la “finzione scenica” e svelato il piano della 41enne, in procinto di derubare la paziente. Si finge medico per derubare una paziente: ...