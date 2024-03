Roma | schiaffi e pugni alla ex ‘rinchiusa’ in auto | Donna salvata dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 marzo 2024) Forse si erano dati appuntamento per chiarire. Ma lui, dentro a quell’, non ci sarebbe dovuto proprio essere: l’uomo era infatti già destinatario di un divieto di allontanamento nei confronti della sua ex. E quando i toni della discussione si sono accesi lui ha iniziato a picchiarla. La vicenda arriva dall’Eur ae Ambulanza – foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Una brutale aggressione all’interno di una macchina parcheggiata in strada. Questa la scena che si è trovato davanti un poliziotto in quel momento libero dal servizio. Vittima ancora una, con la notizia che arriva all’indomani dell’efferato femminicidio avvenuto ieri sempre a. L’agente non ci ha però pensato su due volte ed è subito intervenuto in soccorso dellafinita oggetto di ...