Roma ora meglio dell’Atalanta | “De Rossi ha fatto una cosa bellissima”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 18 marzo 2024) Con l’Inter a un passo dallo Scudetto e il Milan sempre più saldo al secondo posto, per la Champions è lotta fra Juve, Bologna,di Dee Atalanta. Attualmente, il Milan è al secondo posto, e ha in mano la qualificazione in Champions: per gli altri due posti disponibili se la giocano la Juve di Allegri (scesa da due settimane al secondo posto), il Bologna di Thiago Motta (attualmente al quarto posto), ladi De(a 3 punti dal Bologna) e l’Atalanta di Gasperini (più distaccata). Sembra invece impossibile per il Napoli e la Fiorentina. De(LaPresse)Massimo Bonanni, ex Palermo e Lazio ma cresciuto nella, ha parlato ai microfoni di TvPlay. L’intervistato ha parlato della sfida frae Atalanta per il quarto posto in Champions e dei giovani ...