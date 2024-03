Roma De Rossi | i numeri della sua gestione sono da Scudetto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 18 marzo 2024) La cura Deha mostrato i suoi effetti in casa: i gialloprimi per gol segnati e secondi solo all’Inter per i punti Daniele De, con la vittoria di ieri contro il Sassuolo, ha confermato l’ottimo momento di forma. Dal suo arrivo sulla panchina, come riportato da Opta, i giallola squadra in Italia che ha segnato di più: 23 gol e una percentuale realizzativa del 25%, la più altaSerie A. La squadra è inoltre seconda nel numero di punti conquistati dall’arrivo del nuovo tecnico, con 22, tre in meno dell’Inter. Oggi è arrivata anche la benedizione di Francesco Totti, che ha così commentato: «Non mi aspettavo che facesse così bene da subito ma lo speravo. Sta ...