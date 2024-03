Rocco Siffredi si confessa | Da uomo ho le mie ansie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Di solito le serie si fanno quando uno muore. E’ stato il massimo fare eccezione".è un’icona pop, consacrata dalla serie "Supersex" dal 6 marzo su Netflix. Ieri era a Firenze, all’Excelsior di San Donnino, per la prima serata dall’uscita della serie. Un biopic intenso diretto da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni per Netflix, ci si rivede? "Al 100%. E più lo guardo, più lo trovo vicino alla mia vita, tanto che qualcuno dei personaggi ‘reali’ in alcuni casi è rimasto anche un po’ infastidito da alcuni episodi. Ma io ho raccontato la mia vita per come era, senza omettere i tasselli importanti". Cosa le è piaciuto di più? "Beh, intanto avere una serie dedicata quando si è in vita. Poi la qualità: gli attori, la regia, la cura dei dettaglia. Alessandro Borghi è stato sublime, ma anche tutti gli altri Saul ...