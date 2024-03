Rocco Siffredi e il suo lato oscuro | “Sono un depresso | il porno è stata la mia salvezza”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 marzo 2024 – "Senza ilsarei”. Difficile non credere a, soprattutto dopo aver visto la serie Netflix a lui ispirata, ‘Supersex’, dove il re dell’hard, interpretato da uno strepitoso Alessandro Borghi, fa i conti con un’infanzia difficile nei quartieri popolari di Ortona, un rapporto ancora più difficile col fratello Tommaso e con il dolore per la mamma morta, pensiero ricorrente insin da quando decide di lasciare il paese per intraprendere la carriera di attore. "Illa mia, non la mia dannazione, perché mi ha aiutato ad uscire dalla depressione'', raccontaTano, in arte, in un’intervista esclusiva all'Adnkronos. ...