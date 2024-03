Robinho | “Condannato perché non sono un italiano bianco”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Rio de Janeiro, 18 marzo 2024 – A pochi giorni dal suo processo in Brasile,ha rotto il silenzio ed ha associato ad episodi di razzismo la sua condanna per stupro in Italia. “Se le accuse fossero contro un, di sicuro sarebbe andata diversamente. Con la quantità di prove che ho, non sarei”, ha detto l’ex giocatore di Milan e Real Madrid parlando a RecordTV. Mercoledì, il Supremo tribunale di giustizia (Stj, equivalente alla Cassazione) brasiliano deciderà se omologare la sentenza italiana e far scontare in Brasile la pena di nove anni a carico di. Nell'intervista, l'ex attaccante ha confermato di aver avuto una breve relazione con la donna che lo ha accusato di violenza carnale, ma ha sostenuto che era stata “consensuale”. “Abbiamo avuto un rapporto ...

