Robinho condannato a 9 anni per stupro | parole durissime contro l’Italia | “É un paese razzista”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 Nel 2022 la Cassazione ha confermato la condanna aa 9di reclusione con l’accusa di. I fatti risalgono al 2013 e nel 2017 il Tribunale dichiarò l’ex calciatore brasiliano colpevole di. L’ex attaccante del Milan però ha sempre rigettato le accuse, sostenendo la sua innocenza, e in un’intervista ad una tv brasiliana ha contrattaccato usandopesantissime. Il destino diNel febbraio del 2023 il Governo italiano aveva chiesto al Governo brasiliano l’estradizione del calciatore per fargli scontare la pena in Italia e il 20 marzo si saprà dove l’ex calciatore dovrà scontare la sua pena, per la quale al momento non ha scontato neanche un giorno di carcere. Il ...

