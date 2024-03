Robinho choc sui 9 anni per violenza sessuale | “Condannato perché non sono un italiano bianco”

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Certamente se il mio processo fosse contro unsarebbe diverso. Senza dubbio. Con la quantità di prove che ho non verrei“.le frasi folli pronunciate dall’ex calciatore del Milanalla tv brasiliana Record, a proposito della sua condanna a novedi carcere perdi gruppo ricevuta in Italia. Il Brasile ha rifiutato la richiesta di estradizione dell’ex calciatore. Mercoledì prossimo, intanto, la Corte Superiore di Giustizia brasiliana (STJ) valuterà la richiesta del governodi fargli scontare la pena in territorio brasiliano.in tv ha accusato il sistema giudiziariodi razzismo nel suo processo: “Ho giocato solo ...

