Robinho accusa l’Italia | Tribunale razzista Condannato perché non sono un bianco

(Di lunedì 18 marzo 2024) A pochi giorni dal processo bis in Brasile,rompe il silenzio e attaccadopo la condanna a una pena di 9 anni da parte deldi Milano. Associa la decisione dei giudici a un episodio di razzismo da parte della giustizia italiana: "Se le accuse fossero contro un italiano, di sicuro sarebbe andata diversamente. Con la quantità di prove che ho, non sarei", ha detto l’ex giocatore parlando alla televisione brasiliana RecordTv. Raggiunto da un mandato internazionale d’arresto, il Governo brasiliano ha sempre negato l’estradizione del giocatore. Mercoledì, il Supremodi giustizia brasiliano (Stj, equivalente alla Cassazione) deciderà se omologare la sentenza italiana e far scontare in Brasile la pena di 9 anni a. ...

