Riscoprire il proprio valore | affrontare le delusioni senza perdere l’autostima

(Di lunedì 18 marzo 2024)è determinata dalla valutazione soggettiva, influenzata da vari fattori come le esperienze passate, le aspettative personali e sociali, le convinzioni e le emozioni. Se è buona implica sentirsi bene con se stessi, riconoscere i propri punti di forza e di debolezza, accettarsi e rispettarsi. Al contrario, i problemi di autostima si manifestano con una percezione negativa di sé, una mancanza di fiducia nelle proprie capacità e un senso di inadeguatezza. Tutti, prima o poi rimaniamo delusi Nella vita, è inevitabile, ma questo non dovrebbe generare timore. Al contrario, questa consapevolezza può aiutare a non interpretare la delusione come un fallimento personale, attribuendone la responsabilità alla propria presunta incapacità. La difesa contro la delusione implica principalmente una limitazione ...