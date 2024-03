Riscatto Traoré | il Napoli ha una strategia | cosa trapela sull’affare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilha in mente unadi mercato per quanto riguarda il futuro di Traorè: su di lui pende undi 18 milioni di euro-Inter ha visto mister Calzona schierare quella che, ad eccezione dell’assenza di Osimhen, tenuto in panchina a causa di un affaticamento muscolare, possiamo definire come la formazione tipo. Di quest’undici titolare però non farne parte Piotr Zielinski, che anche contro quella che con ogni probabilità sarà la sua nuova squadra non è sceso in campo. Con Calzona solo quattro presenze, due sole da titolare, per un totale di 186 minuti. Una stagione piuttosto opaca per il polacco, che ha siglato solo due reti questa stagione. Il bottino più basso da quando veste la maglia del, al pari della stagione 2019\20. Al suo posto però sta salendo in cattedra Traorè. ...