Riparte da Roma l’espansione Marlù 2024 | nuova apertura al Parco Da Vinci

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 18 marzo 2024) Fiumicino, 18 marzoha inaugurato lo scorso sabato pomeriggio un nuovo negozio aFiumicino. L’azienda di gioielli in acciaio ha aperto il suo ottavo store nella Capitale e per farlo sceglie ilDa, ilCommerciale più grande d’Italia, interamente all’aperto, nonché tra i più grandi d’Europa.retail diin Italia e nella Capitale afferma sempre di più come lacategoria merceologica creata dasia al di fuori dei tradizionali settori di bigiotteria e gioielleria, ha aperto la strada ad unaconcezione dell’accessorio moda: è innegabile cherisponda ad un’esigenza, quella di avere un gioiello per tutti i giorni. Chi ...