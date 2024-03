Rio de Janeiro soffocata dal caldo record | 62 | 3 gradi percepiti alle 10 del mattino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Rio de, 18 marzo 2024 - Rio deboccheggiada unche ha toccato i 62,3, ieri9:55 locali, le 13:55 italiane. Un vero primato per la famosa e turistica metropoli brasiliana, almeno fin dal 2014, cioè da quando sono iniziate le misurazioni da parte di Alerta Rio della Prefettura di Rio de. La rilevazione di 62,3è stata effettuata nel quartiere di Guaratiba, ed è la conseguenza della nuova ondata disuper che sta attanagliando il Paese da giorni. E non è finita perché i meteorologi carioca hanno previsto che ilcontinuerà almeno fino a mercoledì, giorno in cui inizia l'autunno ...