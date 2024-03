Rinnovabili | nel 2023 boom di imprese | +13 | 2% rispetto al 2022

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il numero delle aziende italiane che operano nel campo delle fonti di energia rinnovabile continua a crescere in Italia nonostante siano ancora molti gli ostacoli posti dalla burocrazia. Lo rivela uno studio sulle Filiere del Futuro promosso da Symbola con Italian Exhibition Group. Nell’incremento sulè stato del 13,2 per cento pari a 4.400 nuove. In base al rapporto, la gran parte delleè attiva sul fotovoltaico (74,4%), con a seguire eolico (37,1%) e bioenergie (ovvero biomasse e biogas) al 23,2%. Più contenuta è invece la quota di aziende che opera in ambito idroelettrico, geotermoelettrico e nel solare termico. Riguardo alla distribuzione nei vari settori di attività, spiccano ledi installazione e manutenzione (39,2%), quelle impegnate nella produzione di energia ...