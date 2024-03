Rimpianti Il Progresso viene raggiunto al 94’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Castel Maggiore (BOLOGNA) Che peccato,. Due volte in vantaggio nel fondamentale match interno contro la diretta rivale per la salvezza Sant’Angelo, la formazione di Matteo Vullo ha infatti subìto il gol del definitivo 2-2 in pieno recupero. Una vittoria avrebbe significato tanto per Selleri e compagni che, se il campionato finisse oggi, si giocherebbero la permanenza in categoria nel playout sul campo della Pistoiese. Ma si è ribaltata la prospettiva: se, infatti, prima di questo turno tutti gli occhi erano puntati su quanto accadeva davanti, d’ora in poi i rossoblù dovranno prestare attenzione a quanto avlà dietro. Eh sì perché, in maniera piuttosto clamorosa, tutte e tre le ultime della classe che apparivano spacciate (Borgo San Donnino, Mezzolara e Certaldo) hanno trovato altrettante vittorie ed ecco che il margine sulla terzultima ...