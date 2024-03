Riggi Geopolitica info | “Dalle elezioni in Russia arriva un messaggio molto forte”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Lorenzodiin esclusiva ai nostri microfoni: “Risultato sorprendente, ma che conferma come il potere di Putin è solido”. E’ dominio di Vladimir Putin alle ultimepresidenziali. Il leader del Cremlino ha ottenuto oltre l’87% di preferenze, un dato mai raggiunto nell’era moderna in. Di questa vittoria ne abbiamo parlato in esclusiva con Lorenzo, responsabile deskdel Centro Studi. Vladimir Putin domina lein– Notizie.com – © AnsaLorenzo, possiamo parlare di risultato inattesoin. “Assolutamente sì. Il Cremlino si aspettava ...

'Russia pronta a usare armi nucleari tattiche': l'inchiesta del Financial Times. Sviluppato un simulatore di esplosione nucleare a terra: ... aveva spiegato a Ilfattoquotidiano.it Lorenzo Riggi, ricercatore e coordinatore del desk Russia e spazio post - sovietico del Centro Studi Geopolitica.info , in merito a un reportage del New York ...

