Rifiuti nei boschi Rischia una multa da 10mila euro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Scaricavanei, ma la polizia locale lo ha rintracciato. Ora il quarantasettenne di Muggiòuna sanzione di. Lo scarico abusivo era stato segnalato da alcuni cittadini a gennaio, le indagini hanno portato all’identificazione dell’uomo, residente a Muggiò. L’uomo, trovato dagli agenti, ha confermato il reato di abbandono diin località Peregallo sotto il ponte della Statale 36. Il 47enne ha spiegato che era stato incaricato da una ditta di pulizie milanese di smaltire il contenuto di un appartamento, poiché l’affittuario era morto senza lasciare eredi. È stato denunciato a piede libero per il suo illecito. Il titolare dell’impresa di pulizieuna sanzione, sebbene con l’attenuante di avere provveduto a proprie spese a ...

