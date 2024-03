Rientrano a casa | ma l' appartamento è stato venduto | proprietari minacciati

In un istituto comprensivo di Milano un dirigente scolastico sta tentando di dare alternative per la mensa scolastica agli alunni di fede islamica i cui genitori richiedono di osservare il digiuno ... (orizzontescuola)

Macerata, 26enne tenta di colpire con una mannaia il compagno della sorella della sua ex - La donna è rientrata subito a casa ma, impaurita dall’atteggiamento del suo ex, ha chiamato in aiuto la sorella che è arrivata sul posto insieme al proprio compagno. A questo punto è scoppiata tra il ...viveremacerata

Con una mannaia tenta di colpire al collo il cognato della ex: arrestato per tentato omicidio - Furibonda lite tra un 26enne e la vecchia compagna, dopo che la donna era uscita di casa con le amiche, lasciando la bimba dei due con la baby sitter ...ilrestodelcarlino

Milan, buone notizie dall’infermeria: ecco chi sta recuperando - Questo vorrebbe dire rivederlo il 30 marzo contro la Fiorentina. Se così non fosse, il rientro scalerebbe il 7 aprile contro il Lecce in casa, nella speranza di averlo al top l’11 contro la Roma in ...calcionews24