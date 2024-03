Ricordo delle vittime Covid | la Ripa e pianoforte | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’opera “Luminosa” alla chiesa di Sant’Alessandro in Colonna e la presentazione del libro “Carovane” a Nembro adel, l’incontro del ciclo “Pensare dalla” ad Albino e il concerto del pianista Giovanni Colombo alla Sala Piatti. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 18 marzo. Ecco gli appuntamenti.alle 20.30 alla Sala Piatti, a, si terrà un concerto del pianista Giovanni Colombo. Musiche di Bill Evans. L’iniziativa rientra nel programma della 120esima Stagione Concertistica organizzata dalla Società del Quartetto dialle 20.30 alla chiesa di Sant’Alessandro in Colonna, a, verrà ...

Bologna, 7 marzo 2024 - È gremita la chiesa di San Giovanni Bosco, al quartiere Savena, per i funerali di Ilaria Conti Gallenti , la ventottenne trovata morta a New York nel suo appartamento lo ... (ilrestodelcarlino)

Reggio Emilia, 8 marzo 2024 – Un giardino e un ritratto dedicati a Saman Abbas. Novellara (in provincia di Reggio Emilia) e Forlì si attivano per ricordare in modo significativo la giovane 18enne ... (ilrestodelcarlino)

L’omaggio ad Ancilla Cornali , morta lo scorso 25 novembre 2023, in occasione del Rasgamènt de la Egia “ Ancilla Cornali ci ha lasciati a novembre ma le sue Maschere sono in piazza, come se lei fosse ... (bergamonews)

Monumento alle vittime del Covid: "Un angelo a Ricordo dei nostri cari" - La statua dell’angelo di bronzo con le braccia aperte che ricorda le vittime del Covid è stata posta all’ingresso della piazza con lo sguardo verso via Europa. La targa sul piedistallo recita così, ...ilgiorno

Morti per Covid, oggi il Ricordo. Claudio fu tra le prime vittime: "Di mio padre mi manca il sorriso" - Rinaldi se ne andò nell’aprile 2020: era molto conosciuto a Carpi, ex presidente del Lions Club Host. Il figlio Matteo: "In ospedale non l’ho potuto né vedere, né sentire. Da allora non sottovaluto pi ...ilrestodelcarlino

Giornata per le vittime delle mafie all’Isi Pertini - Ospiti illustri discuteranno di temi cruciali come il ruolo delle donne, il giornalismo d'inchiesta e la corruzione. In occasione della XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle ...lanazione