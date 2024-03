Riconoscimento anche alla moglie di Sandro Munari Romba la Firenze-Fiesole Premiati i bolidi storici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sui mitici tornanti che daportano asi è svolta ieri una delle più belle rievocazioni di eventi motoristici. Per la ‘’ 75 fantastiche auto d’epoca da piazza Edison, passando da San Domenico, hanno raggiunto piazza Mino acon una numerosa cornice di pubblico in una bella giornata di sole. Rievocazione non competitiva della storica cronoscalata fiorentina, nata nel 1938 come gara motociclistica e diventata automobilistica nel 1948. Le auto in concorso dovevano essere immatricolate fino al 1990 e 5 vetture youngtimer immatricolate dal 1991, selezionate in ragione di importanza storica, eleganza e sportività, con varie categorie. La manifestazione ha avuto un prologo sabato al piazzale Michelangelo con le verifiche. Le premiazioni si sono svolte sotto il loggiato ...