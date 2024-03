Rho | weekend di controlli da parte dei carabinieri | passate al vaglio 217 vetture e 306 persone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) Rho (Milano), 18 marzo 2024 – Controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione del fenomeno delle stragi del sabato sera: sonoaldei217 autoe 306. Tredici automobilisti con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge denunciati, altri otto sanzionati amministrativamente e tre patenti ritirate sempre per guida in stato di ebbrezza. Nelle notti del 16 e 17 marzo idel Nucleo Radiomobile, in collaborazione con idel Gruppo Rho e del 3° Reggimento "Lombardia", hanno fatto un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato al contrasto delle violazioni al Codice della Strada in prossimità di bar, pub e discoteche autorizzate alla somministrazione di ...