Rho | Giornata in ricordo delle vittime del Covid | “Abbiamo combattuto contro un nemico invisibile | la comunità ha dimostrato di essere forte”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) Rho (Milano, 18 marzo 2024 - Memoria e commozione stamattina a Rho davanti al Memoriale "Grande Parentesi", nei giardini Giovanni Pesce, in occasionenazionale in memoriadell'epidemia di coronavirus. La città ha voluto ricordare centinaia di rhodensi morti per ile due medici di base: Alberto Santoro di Rho deceduto il 19 aprile 2020 a 69 anni, a due mesi dalla pensione; Daniele Rizzi di Cornaredo, morto il 6 dicembre 2020 a 64 anni. "le vestizioni per strada, i dispositivi di protezione introvabili, l’incertezza sulle terapie. Oggi tutto appare così lontano, come il giorno in cui ho dovuto persino scavalcare il cancello di una abitazione per raggiungere una paziente che non riusciva ad alzarsi dal letto. E’ stata una guerra ...