Reti inviolate

(Di lunedì 18 marzo 2024) 0 KSPORT MONTECCHIO 0 (5-3-2): Forconesi; Verdesi, Diakhaby, Rosa Gastaldo, Greco, Lombardi; Rossini, Zancocchia, Giri; Albanesi (48’ st Milozzi), Flaiani (22’ st Maranesi). All. Vagnoni. KSPORT MONTECCHIO GALLO (4-2-3-1): Andreani, G. Dominici, A. Nobili, Del Pivo (26’st Vegliò), Baruffi (34’st Pizzagalli); E. Dominici, Torelli; Peluso, Magnanelli (22’st Notariale), Fiorani (26’ st Rastelletti); Bardeggia. All. Lilli. Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto. Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Greco, Rossini, Del Pivo, Torelli, Giri, Rosa Gastaldo, Forconesi. Recupero 2’ + 6’. Un punto a testa nella sfida del Tamburrini tra due squadre in corsa per obiettivi decisamente opposti. Ksport che punta decisa ai play-off anche se, dopo il pari di ieri, è al momento ai margini della zona interessata; Montegiorgio incerottato che cerca punti per conquistare un piazzamento play-out ...