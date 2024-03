Restituito a Messner il secondo scarpone del fratello

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'alpinista Reinholdha ricevuto ildelGünther, morto 54 anni fa sul Nanga Parbat. "Oggi finalmente ildi Günther è arrivato dal Pakistan, e Liver Khan me l'ha consegnato. Vengono finalmente smentite le teorie del complotto su Günther e sulla tragedia del Nanga Parbat. Günther, grazie, ti penso", ha scritto ieri sui social l'alpinista altoatesino. Per tanti anni, infatti,è stato accusato di aver abbandonato ilin quota per raggiungere la vetta. I resti di Günther sono stati trovati nel 2005, assieme a uno, mentre la seconda calzatura è stata rinvenuta a giugno 2022. "Il ritrovamento dei resti e di unodimostrano senza ombra di dubbio ...