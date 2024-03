Renzo Rubino | il singolo ‘San Donaci’ anticipa il nuovo album ‘Il silenzio fa Boom’

(Di lunedì 18 marzo 2024) 19 aprile 2024. È questa la data che, nel giorno del suo compleanno,ha annunciato per la pubblicazione del suo. Il progetto si intitola ‘Ilfa(DDP Dischi Del Porto/ADA Music Italy) – già disponibile in preorder nel formato vinile nelle versioni a tiratura limitata, nera e gialla autografata – arriva a sei anni dall’ultimo lavoro in studio ‘Il gelato dopo il mare’. Cover da Ufficio Stampa Un periodo didiscografico ma non certo dimusicale per, che ha continuato a dedicarsi alle note anche attraverso il festival da lui fondato Porto. Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione è in breve diventata uno degli appuntamenti più ricercati ...

