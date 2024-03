Regionali | Pittella Azione | “Per Pd-M5s io sono come ebreo da mandare a morire”

Elezioni Basilicata 2024, Calenda va in guerra contro Schlein e Conte: poi arriva l’assurdo audio - Questa mossa, annunciata dal segretario regionale Donato Pessolano e dal consigliere Marcello Pittella, rappresenta un punto di svolta nel panorama politico locale, segnando un’alleanza con il ...newsmondo

Basilicata, l’audio shock di Pittella: “Noi come ebrei da far morire” - Parole shock di Marcello Pittella, dirigente di Azione in Basilicata, in un audio inviato ai suoi. “E’ giunto il comunicato dell’uomo di fiducia della Schlein ...lapresse

Marcello Pittella di Azione in Basilicata e il paragone con gli ebrei: l'audio shock su Pd-M5S pre-elezioni - Marcello Pittella di Azione, ex presidente della Basilicata, parlando del campo largo con Pd e M5S, ha pronunciato una frase shock sugli ebrei ...notizie.virgilio