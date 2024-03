Regeni vittima di “tortura pubblica” Il pm | contro gli 007 egiziani 10 elementi decisivi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 18 marzo 2024)Giuliosono stati compiuti “atti di brutale e gratuita violenza fisica e di inflizione di sofferenze corporali personali che non possono che avere prodotto, per la loro imponenza, gravissimo dolore e tormento in senso stretto, in un crescendo che ha originato l’evento morte, anche a voler trascurare il dato del patimento psicologico’’. È quanto si legge nell’ordinanza pronunciata oggi in tribunale a Roma dalla Corte d’Assise nell’ambito nel processo per la morte del ricercatore friulano rapito,to e ucciso in Egitto nel 2016, in cui sono imputati quattro 007: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif per il reato di sequestro di persona pluriaggravato. Nei confronti di quest’ultimo i pm contestano anche il concorso in ...