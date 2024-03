Recupero Eternit e il suo smaltimento

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 18 marzo 2024) Oggi parliamo di un argomento molto importante che ha a che fare con il, e cioè quel materiale composto da fibre di amianto e miscela di cemento. Si tratta di un materiale utilizzato moltissimo fino a un po’ di anni fa, nel momento in cui venivano costruiti edifici industriali, fino a quando però è stato vietato, perché si è scoperto essere dannoso per la salute. Addirittura si è scoperto che questo materiale può provocare problemi gravissimi come per esempio il cancro ai polmoni o la pleura. Questi problemi sono provocati dall’esposizione all’amianto che si può attivare in diversi modi, ma quella più pericolosa è più comune avviene attraverso l’inalazione delle fibre, che si liberano nell’aria, per via della manipolazione dei materiali che contengono amianto, oppure anche nel caso in cui l’acqua potabile dovesse essere ...