Re Carlo morto | fake news | video e comunicati falsi Tutta la verità

(Di lunedì 18 marzo 2024) I social sono invasi da migliaia di tweet che annunciano la morte diIII, con l'hashtag #BuckinghamPalace e #RoyalFamily a dominare in tendenza. La notizia della morte del Re è falsa così i presunti comunicato stampa della Casa Reale Inglese. Una foto di Buckingham Palace con la bandiera a mezz'asta, diffusa nelle ultime ore, ha ulteriormente alimentato il convincimento di molti utenti sulla morte di Re. Le immagini scattate in tempo reale da altri cittadini londinesi hanno smentito questa interpretazione, mostrando che la bandiera britannica è alzata. La situazione è tranquilla; si è svolta normalmente anche la spettacolare parata del Cambio della Guardia dinnanzi a molti visitatori prevista per oggi. La Royal Family britannica si trova in un periodo di forte turbolenza soprattutto dopo la foto ritoccata di Kate Middleton con i suoi figli ...