“Re Carlo III è morto” | la fake news dilaga dalla Russia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblicato il 18 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "ReIII è". Laarrivaprima di rivelarsi falsa. Ad innescare il corto circuito sulla sorte del sovrano, che ha 75 anni ed è in cura per un cancro, è il profilo Telegram di Vedomosti, una delle testate finanziarie più attendibili. Lo 'scoop' inventato fa rumore, in un momento in cui la famiglia reale è alle prese con le condizioni 'misteriosi' della principessa Kate. Vedomosti accende la miccia con un post in cui la foto diin alta uniforme è abbinata a una didascalia inequivocabile: "Il re britannicoIII è". La notizia si diffonde, rilanciata di canale in canale, compreso il megafono Readovka, un profilo pro-Cremlino e pro-Putin con ...