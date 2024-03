“Re Carlo è morto” Dilaga in rete la bufala partita dalla Russia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 18 marzo 2024) “Re”. Una semplice, per carità, inutile allarmarsi. Eppure per ore su tante piattaforme la notizia ha improvvisamente fatto capolino, tra gli occhi sbigottiti degli utenti che hanno subito iniziato a cercare riscontro. Tutto è successo a metà mattinata del 18 marzo: una foto della bandiera di Buckingham Palace a mezz’asta è comparsa in alcuni post su X e la pagina di Wikipedia è stata aggiornata con la data del decesso del sovrano d’Inghilterra. In pochi minuti si è ovviamente scatenato il putiferio sui social, anche a seguito di un falso comunicato che aveva iniziato a circolare. Si trattava, ovviamente, di una fake news, con tanto di fotomontaggi. Ma le voci si sono fatte talmente insistenti che alla fine lo staff di Buckingham Palace è stato costretto a smentire. Secondo i media russi, la notizia sarebbe ...