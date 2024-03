Razzismo | cosa rischia Acerbi e cosa rischia l' Inter

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 18 marzo 2024) La tempesta che sta investendo Francescoper il caso del (presunto, per ora) insulto razzista nei confronti del giocatore del Napoli Juan Jesus è solo all'inizio. L'esclusione decisa dalla Figc che lo ha rimandato a casa, cancellando la sua convocazione per la trasferta negli Stati Uniti,di essere solo l'atto iniziale di una vicenda in cui il giocatoreuna lunga squalifica. Il presupposto è che quanto raccontato da Juan Jesus all'arbitro La Penna in campo, labiale pescato dalle televisioni, trovi un riscontro nei fatti: la confessione dioppure la testimonianza dello stesso Juan Jesus o di qualcuno presente nelle vicinanze che abbia potuto eventualmente sentire la parola "negro" pronunciata da difensore dell'. Anche il club ...